Centinaia di famiglie sotto sfratto | Senza casa non ce ne andiamo

Circa 450 famiglie tra Napoli e Melito sono a rischio sfratto. Questa mattina, il 5 giugno, due vertenze abitative sono state presentate davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia. Le famiglie coinvolte dichiarano di non voler lasciare le proprie abitazioni, nonostante le procedure di sfratto in corso. La situazione riguarda residenti che da tempo attendono soluzioni abitative alternative. La protesta si è svolta senza incidenti, con presidi e manifestazioni pacifiche.

Sono circa 450 le famiglie a rischi sfratto tra Napoli e Melito. Questa mattina, 5 giugno, due vertenze abitative sono state portate davanti alla sede della Regione Campania, a Santa Lucia. Si tratta del Comitato ex 219 di Melito e degli abitanti di via Campania, nel quartiere Chiaiano di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La mia allieva mi ha salvata dallo sfratto, ma il prezzo da pagare era il mio cuore

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