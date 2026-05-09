La biblioteca sotto lo Scudo Blu | prima città in Friuli a tutelare la cultura con il simbolo della pace

Da pordenonetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pordenone, la Biblioteca Civica Multimediale è stata riconosciuta con lo Scudo Blu, un simbolo internazionale che tutela i beni culturali in situazioni di conflitto. La città si appresta a concorrere come Capitale Italiana della Cultura 2027, e questa assegnazione rappresenta un primo riconoscimento ufficiale al suo impegno nel settore culturale. È la prima struttura in Friuli Venezia Giulia a ricevere questo riconoscimento, segnando un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale.

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Pordenone si avvia a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027 con un'altra tappa dall'alto valore simbolico: la Biblioteca Civica Multimediale è la prima struttura in Friuli Venezia Giulia a ricevere lo Scudo Blu, il simbolo internazionale che protegge i beni culturali in caso di conflitto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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