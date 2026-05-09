La biblioteca sotto lo Scudo Blu | prima città in Friuli a tutelare la cultura con il simbolo della pace

A Pordenone, la Biblioteca Civica Multimediale è stata riconosciuta con lo Scudo Blu, un simbolo internazionale che tutela i beni culturali in situazioni di conflitto. La città si appresta a concorrere come Capitale Italiana della Cultura 2027, e questa assegnazione rappresenta un primo riconoscimento ufficiale al suo impegno nel settore culturale. È la prima struttura in Friuli Venezia Giulia a ricevere questo riconoscimento, segnando un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui