La biblioteca sotto lo Scudo Blu | prima città in Friuli a tutelare la cultura con il simbolo della pace
A Pordenone, la Biblioteca Civica Multimediale è stata riconosciuta con lo Scudo Blu, un simbolo internazionale che tutela i beni culturali in situazioni di conflitto. La città si appresta a concorrere come Capitale Italiana della Cultura 2027, e questa assegnazione rappresenta un primo riconoscimento ufficiale al suo impegno nel settore culturale. È la prima struttura in Friuli Venezia Giulia a ricevere questo riconoscimento, segnando un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale.
Pordenone si avvia a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027 con un'altra tappa dall'alto valore simbolico: la Biblioteca Civica Multimediale è la prima struttura in Friuli Venezia Giulia a ricevere lo Scudo Blu, il simbolo internazionale che protegge i beni culturali in caso di conflitto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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