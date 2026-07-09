Il Tar della Toscana ha annullato il diniego del Comune di Monte Argentario riguardo alla costruzione di nove autorimesse interrate in un’area centrale di Porto Santo Stefano. La decisione conclude una disputa legale iniziata anni fa, con i privati che avevano presentato il ricorso contro il provvedimento comunale. La sentenza permette ora di procedere con i lavori di realizzazione delle autorimesse interrate, precedentemente bloccati dal rifiuto amministrativo.

Una querelle in materia edilizia durata anni si chiude con la vittoria dei privati. Il Tar della Toscana, infatti, ha accolto il ricorso annullando il diniego del Comune di Monte Argentario alla realizzazione di nove autorimesse interrate in un’area centrale e urbanizzata di Porto Santo Stefano. La vicenda prende il via nel settembre 2010, quando i proprietari presentarono l’istanza per il permesso di costruire. Solo nell’ottobre 2024 il Comune aveva respinto il progetto. L’ente contestava il contrasto con le norme del nuovo Regolamento Urbanistico, approvato nel 2012, che impone la totale interrazione su tre lati senza variazioni del piano di campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Garage interrati. I privati vincono la causa

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