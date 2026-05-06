A Milano, i residenti hanno vinto una causa contro il Comune riguardo alle attività della movida notturna, ottenendo un risarcimento di 250 mila euro. La disputa riguarda le ordinanze emesse dal sindaco, che alcuni interpretano come strumenti per tutelare gli interessi legali delle autorità piuttosto che regolamentare realmente le attività di intrattenimento. La presenza dei nuovi vigili si prepara ad avere un ruolo nella gestione delle serate estive, con possibili ripercussioni sui controlli e sul rispetto delle norme.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi vigili la gestione della movida estiva?. Perché le ordinanze di Sala servono più come scudo legale?. Chi pagherà per il consumo di alcol fuori dai locali?. Quali zone di Milano rischiano nuovi risarcimenti per i residenti?.? In Breve Il Comune risarcirà 34 residenti del quartiere Lazzaretto per 250mila euro.. Confcommercio Milano propone di multare i consumatori di alcol come a Genova.. Beppe Sala ha convocato i capigruppo per un incontro il 15 maggio.. Criticità segnalate dai comitati di quartiere a NoLo e all'Arco della Pace.. Il Comune di Milano deve affrontare una spesa di 250mila euro per risarcire 34 residenti del quartiere Lazzaretto a seguito della sentenza sui danni causati dalla malamovida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 250mila euro per la movida, i residenti vincono la causa

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