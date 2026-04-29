Dubbi sui nuovi cassonetti interrati | Arrivano gratis col Pnrr ma la manutenzione è costosa E c' è il rischio percolato

I consiglieri di opposizione hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale riguardo alle nuove isole ecologiche interrate in fase di realizzazione nel territorio di Anghiari. Il progetto, promosso dall’azienda di gestione dei rifiuti, prevede l’installazione di cassonetti interrati finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si discute delle modalità di gestione e dei possibili rischi legati alla manutenzione e alla presenza di percolato.

I consiglieri comunali di opposizione Mario Checcaglini e Danilo Bianchi hanno presentato in consiglio comunale un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle nuove isole ecologiche interrate che si stanno realizzando nel territorio di Anghiari nell’ambito del progetto promosso da Sei Toscana.I.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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