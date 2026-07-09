Alcuni club italiani hanno mostrato interesse per l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, sondando la sua disponibilità. La Juventus è tra le squadre che potrebbero avanzare un’offerta. Il giocatore, attualmente senza squadra, è uno dei nomi più discussi nelle trattative di mercato. Nessuna ufficializzazione ancora, ma il suo trasferimento in Serie A sembra un’opzione concreta.

di Francesco Spagnolo Gabriel Jesus è uno dei nomi destinati ad infiammare il calciomercato. Moretto conferma l’interesse di alcuni club italiani. Anche la Juve in corsa?. Il futuro di Gabriel Jesus potrebbe presto tingersi di tinte diverse da quelle della Premier League. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal, arrivato a Londra nel 2022, è finito al centro di intense indiscrezioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Le sue prestazioni e la sua duttilità tattica lo rendono un profilo decisamente appetibile per diverse big europee e internazionali. Nelle ultime ore, le voci su un suo possibile trasferimento si sono infittite, chiamando in causa direttamente il nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gabriel Jesus potrebbe arrivare in Serie A, alcuni club hanno sondato il giocatore. Anche la Juve in corsa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gol e duttilità al servizio di Spalletti: come potrebbe giocare la Juve con Gabriel JesusGabriel Jesus sta dimostrando di poter giocare sia come centravanti di movimento che come trequartista, offrendo alla squadra un’opzione versatile in...

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamentiUn attaccante norvegese è finito nel mirino di uno dei grandi club italiani di Serie A, che sta valutando un possibile trasferimento.

Temi più discussi: Gabriel Jesus: Cresciuto con la Serie A, ho sempre sognato di giocarci. E quei messaggi di Calafiori...; Gabriel Jesus: Io in Serie A? Il mio sogno da bambino...; Gabriel Jesus: Io in Serie A? Prima lo sognavo: non conosco il mio futuro ma dico che...; Gabriel Jesus: Juventus o Milan? Sognavo di giocare in Italia, vediamo che succede.

JUVENTUS SPUNTA GABRIEL JESUS #Juventus #Calciomercato - X x.com

[FRESH] Everything is Recorded - Beyond The Brilliant Haze (feat. Peter Gabriel & .idk.) reddit

Gabriel Jesus in Serie A, arriva un clamoroso annuncioL’attaccante brasiliano dell’Arsenal continua a essere accostato con una certa insistenza alla Serie A. Il suo contratto con l’Arsenal scade a giugno 2027, ma Gabriel Fernando de Jesus, noto semplice ... calciomercato.it

Gabriel Jesus è pronto per Juventus e Milan, il suo stipendio non ancoraIl brasiliano sarebbe perfetto per il campionato italiano, ma ha ancora un ingaggio troppo alto ... msn.com