Un attaccante norvegese è finito nel mirino di uno dei grandi club italiani di Serie A, che sta valutando un possibile trasferimento. Il giocatore, attualmente in un altro campionato europeo, potrebbe approdare nel massimo campionato italiano nelle prossime settimane. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, ma il club interessato ha mostrato interesse concreto per il profilo dell’attaccante. La scelta potrebbe influenzare notevolmente il reparto offensivo della squadra.

di Francesco Spagnolo Sorloth, il giocatore è finito nel mirino del Milan. Il norvegese rappresenta sicuramente una carta importante per rinforzare il reparto offensivo. Ultime. Il Milan del futuro inizia a delinearsi con contorni sempre più netti. Mentre la squadra è impegnata a blindare aritmeticamente il pass per la prossima Champions League, la dirigenza rossonera ha già iniziato a tessere la tela per un mercato estivo che si preannuncia di alto profilo. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri una rosa profonda e qualitativa. In questo scenario, il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie è quello di Sorloth. Il nuovo corso tecnico, guidato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani insieme al direttore sportivo Igli Tare e al tecnico Allegri, ha stabilito una rotta precisa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti

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