Una famiglia residente nelle palazzine Aler di via Toti ha subito un furto all’interno della propria abitazione. I ladri sono entrati senza essere notati e hanno portato via una e-bike e una tenda. L’episodio si è verificato in un momento in cui la famiglia non era presente in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono arresti o sospetti ufficiali. La famiglia ha segnalato il furto alle autorità competenti.

Brutta sorpresa per una famiglia residente nelle palazzine Aler di via Toti: un furto mirato ha colpito dritto al cuore dei sacrifici. I malviventi sono entrati in azione agendo indisturbati. Rotto il lucchetto della cantina, si sono introdotti nel locale. I ladri hanno rovistato ovunque, mettendo tutto a soqquadro e gettando all’aria oggetti personali alla ricerca di qualcosa di valore. Alla fine, il bottino ha riguardato due beni tutt’altro che casuali: una bicicletta elettrica e una tenda da campeggio. Oggetti che per i proprietari non avevano solo un valore economico, ma rappresentavano il frutto di sudore e rinunce. Per le vittime è la prima volta da quando risiedono negli alloggi Aler, ma la dinamica non è nuova per la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto in case Aler, rubate e-bike e tenda

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Entitled Karen Arrested After Buying $20K E-Bikes With a Stolen Credit Card | Police Bodycam

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