Furto in case Aler rubate e-bike e tenda

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una famiglia residente nelle palazzine Aler di via Toti ha subito un furto all’interno della propria abitazione. I ladri sono entrati senza essere notati e hanno portato via una e-bike e una tenda. L’episodio si è verificato in un momento in cui la famiglia non era presente in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono arresti o sospetti ufficiali. La famiglia ha segnalato il furto alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brutta sorpresa per una famiglia residente nelle palazzine Aler di via Toti: un furto mirato ha colpito dritto al cuore dei sacrifici. I malviventi sono entrati in azione agendo indisturbati. Rotto il lucchetto della cantina, si sono introdotti nel locale. I ladri hanno rovistato ovunque, mettendo tutto a soqquadro e gettando all’aria oggetti personali alla ricerca di qualcosa di valore. Alla fine, il bottino ha riguardato due beni tutt’altro che casuali: una bicicletta elettrica e una tenda da campeggio. Oggetti che per i proprietari non avevano solo un valore economico, ma rappresentavano il frutto di sudore e rinunce. Per le vittime è la prima volta da quando risiedono negli alloggi Aler, ma la dinamica non è nuova per la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

furto in case aler rubate e bike e tenda
© Ilgiorno.it - Furto in case Aler, rubate e-bike e tenda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Entitled Karen Arrested After Buying $20K E-Bikes With a Stolen Credit Card | Police Bodycam

Video Entitled Karen Arrested After Buying $20K E-Bikes With a Stolen Credit Card | Police Bodycam

Notizie e thread social correlati

Lavori alle case popolari: dove finiranno 160 famiglie. "Case vuote vicine, ma Aler vuole venderle"Alcune famiglie che abitano negli immobili Aler di via Lulli e via Porpora devono lasciare le loro case perché gli edifici sono in fase di...

Sequestri di droga, bike rubate e slot machine abusive: controlli a PonticelliNella zona di via Carlo Miranda a Ponticelli, i militari hanno effettuato controlli mirati con l’ausilio dei cani del nucleo cinofili di Sarno.

Argomenti più discussi: Furto in case Aler, rubate e-bike e tenda; Si alza di notte e trova il ladro in casa; Piano casa è legge, via a investimenti e riqualificazioni | 60mila case popolari contro l’emergenza abitativa.

furto in case alerFurto in case Aler, rubate e-bike e tendaBrutta sorpresa per una famiglia residente nelle palazzine Aler di via Toti: un furto mirato ha colpito dritto al cuore dei sacrifici. I malviventi sono entrati in azione agendo indisturbati. Rotto il ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web