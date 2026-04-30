Sequestri di droga bike rubate e slot machine abusive | controlli a Ponticelli

Nella zona di via Carlo Miranda a Ponticelli, i militari hanno effettuato controlli mirati con l’ausilio dei cani del nucleo cinofili di Sarno. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga, apparecchiature di slot machine abusive e sono state recuperate biciclette rubate. Le forze dell’ordine hanno ispezionato anche un’abitazione nel quartiere. Le operazioni sono state condotte per contrastare attività illegali nella zona.

Siamo a via Carlo Miranda a Ponticelli. I militari, con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno, setacciano la zona e un’abitazione. In casa una donna di 53 anni incensurata. I cani abbaiano e puntano il cassetto in cucina. Al suo interno un marsupio ma è chiuso con un lucchetto. Sul.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Controlli a Ramacca: irregolarità in un circolo privato, scattano denunce e sequestri di slot machineABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta su gioco legale e apparecchi da intrattenimento Nel corso di un’attività mirata al rispetto delle norme... Leggi anche: Como, controlli su monopattini ed e-bike: multe e sequestri, nuove regole dal 16 maggio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sequestri di droga, bike rubate e slot machine abusive: controlli a Ponticelli; Roma, operazione lampo della Polizia al Quarticciolo, 3 arresti, sequestri di droga ed armi, sigilli ad un locale; Fvg, spaccio di cocaina per tutto il 2025: arresti e sequestri, operazione della Finanza; Debiti con il Comune, sequestrate le auto. Armi e droga, picco di sequestri per smantellare la rete dei clanQuattordici clan radicati su un vasto territorio di cintura, combattuti e piegati da decine di operazioni di polizia giudiziaria ma ancora presenti per il tramite di figli e nipoti o affiliati che ... ilmessaggero.it Spaccio di droga, arresti e sequestri Polizia a CrotonePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Nel prossimo futuro, lo spazio che separa la Terra dalla Luna potrebbe diventare strategico quanto lo Stretto di Hormuz: al posto di blocchi e sequestri di navi, potremmo assistere alla presa del controllo delle rotte per la Luna che conducono alle sue risorse st - facebook.com facebook Sequestri di persona e rapine in abitazione, arrestato 46enne latitante. Gli episodi commessi nel 2012 tra Bologna e Padova. L'uomo deve scontare 10 anni #ANSA x.com