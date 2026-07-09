Furto di fentanyl l' ipotesi delle corse dei cavalli

Si ipotizza che il furto di fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma possa essere collegato a corse clandestine di cavalli. Alcuni sospettano che la droga, nota per i suoi effetti anestetici, sia finita anche in studi odontoiatrici illegali. Le indagini attendono sviluppi per chiarire i motivi e i canali di smistamento del sostanze.

Spunta l'ipotesi delle corse clandestine dei cavalli tra i moventi del furto delle fiale di fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma. E qualcuno non esclude nemmeno che la droga, con forti effetti anestetici, sia stata dirottata negli studi odontoiatrici illegali. Per ora si tratta solo di scenari ipotetici ma sembra abbastanza certo che si tratti di un «furto su commissione», non per forza per spaccio. Qualcosa di più emergerà nei prossimi giorni, con la relazione che gli ispettori ministeriali consegneranno al ministro alla Salute Orazio Schillaci. Ieri il pool sanitario ha incontrato il direttore sanitario, il direttore generale e alcuni dipendenti della struttura da cui sono sparite 80 fiale (20mila dosi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Fentanyl, anche corse clandestine cavalli tra ipotesi furto

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