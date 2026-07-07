Furto di fentanyl all'Israelitico | chiavi della farmacia accessibili a tutti ipotesi ladro interno
Chi ha rubato le fiale di fentanyl all'ospedale Israelitico lo ha fatto sfruttando le falle del sistema di sicurezza interno. L'ipotesi è che il ladro non sia una persona esterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fentanyl, 80 fiale sparite da un ospedale di Roma: cassaforte intatta e nessuna telecamera
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Furto fentanyl all’Israelitico: nessuna telecamera di sorveglianza e chiavi facilmente duplicabiliIl 22 e 24 giugno, presso un istituto israelitico, sono stati rubati grandi quantità di fentanyl.
Temi più discussi: Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico, Procura di Roma avvia indagine; Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, cassaforte aperta con la chiave; Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico: Palazzo Chigi attiva i Nas; Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero.
Furto di Fentanyl a Roma, due le chiavi custodite male, giallo su quella di Farmacia. La pista degli ambulatori clandestini x.com
OTTANTA FIALE DI FENTANYL SPARITE DA UN OSPEDALE. LA DOMANDA NON È SOLO CHI LE ABBIA RUBATE. Il furto di 80 fiale di fentanyl dall’Ospedale Israelitico di Roma è un fatto di una gravità enorme. Il fentanyl è un potente oppioide sintetico utiliz facebook
Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico, domani nuova riunione a Palazzo Chigi(AP Photo/Cliff Owen, File) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato ... msn.com
Furto di fentanyl all'ospedale israelitico a Roma: riunione d'urgenza a Palazzo ChigiIn seguito all'episodio di sottrazione indebita di medicinali, in particolare di 80 fiale di fentanyl, idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella far ... ansa.it