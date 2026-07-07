Furto di fentanyl all'Israelitico | chiavi della farmacia accessibili a tutti ipotesi ladro interno

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi ha rubato le fiale di fentanyl all'ospedale Israelitico lo ha fatto sfruttando le falle del sistema di sicurezza interno. L'ipotesi è che il ladro non sia una persona esterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fentanyl, 80 fiale sparite da un ospedale di Roma: cassaforte intatta e nessuna telecamera

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Temi più discussi: Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico, Procura di Roma avvia indagine; Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, cassaforte aperta con la chiave; Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico: Palazzo Chigi attiva i Nas; Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero.

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