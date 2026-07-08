Fentanyl anche corse clandestine cavalli tra ipotesi furto
Sono emersi nuovi dettagli sulla sparizione di 80 fiale di fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma. Oltre alle ipotesi di furto, tra le possibilità investigative ci sono anche le corse clandestine di cavalli. Le autorità stanno approfondendo entrambe le piste per chiarire la vicenda. La scomparsa delle fiale di fentanyl rappresenta un problema di sicurezza e di gestione dei farmaci. Le indagini continuano per stabilire eventuali collegamenti tra i due filoni di indagine.
Nuovi sviluppi sulla vicenda delle 80 fiale di fentanyl rubate all’ospedale Israelitico di Roma. Tra le ipotesi investigative spuntano anche le corse clandestine di cavalli. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Si parla di: Fentanyl, anche corse clandestine cavalli tra ipotesi furto all’ospedale Israelitico.
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