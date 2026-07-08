Fentanyl, anche corse clandestine cavalli tra ipotesi furto

Notizia in breve

Sono emersi nuovi dettagli sulla sparizione di 80 fiale di fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma. Oltre alle ipotesi di furto, tra le possibilità investigative ci sono anche le corse clandestine di cavalli. Le autorità stanno approfondendo entrambe le piste per chiarire la vicenda. La scomparsa delle fiale di fentanyl rappresenta un problema di sicurezza e di gestione dei farmaci. Le indagini continuano per stabilire eventuali collegamenti tra i due filoni di indagine.