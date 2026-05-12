Furto di alcolici alla Coop | spintona la cassiera per fuggire in carcere una 45enne

Il 45enne è stata arrestata nel pomeriggio di ieri all’interno di un centro commerciale di Castelfranco Emilia, dopo aver tentato di sottrarre bottiglie di alcolici e aver spinto la cassiera nel tentativo di scappare. La donna è stata portata in carcere in seguito all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel negozio del centro commerciale Le Magnolie.

Un goffo tentativo di taccheggio si è trasformato in un grave episodio di violenza nel pomeriggio di ieri, 11 maggio 2026, all'interno del centro commerciale Le Magnolie di Castelfranco Emilia. Una 45enne di nazionalità italiana, un volto peraltro già noto alle forze dell'ordine per svariati.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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