Con l’estate e le partenze per le vacanze torna anche la preoccupazione per i furti in abitazione. In provincia di Grosseto, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat nel 2026 e riferiti al 2024, sono stati denunciati 917 furti in casa. In Toscana, nello stesso periodo, sono stati registrati 14.514 furti in abitazione, pari a una media di circa 40 colpi al giorno. La provincia con il maggior numero di denunce è Firenze (4.259), seguita da Pisa (2.273), Lucca (1.297), Arezzo (1.264) e Siena (939). Dopo Grosseto, con 917 casi, si trovano Prato (779) e Massa Carrara (531). Secondo un’indagine realizzata nello scorso mese di giugno dall’istituto ’Emg’ per Facile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti nelle abitazioni. In Maremma 917 denunce presentate in un anno

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