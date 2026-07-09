Furti nelle abitazioni In Maremma 917 denunce presentate in un anno
Nel 2024, in provincia di Grosseto, sono state presentate 917 denunce di furti in abitazione, secondo i dati dell’Istat pubblicati nel 2026. Con l’arrivo dell’estate, si registra un aumento delle preoccupazioni legate ai furti durante le vacanze.
Con l’estate e le partenze per le vacanze torna anche la preoccupazione per i furti in abitazione. In provincia di Grosseto, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat nel 2026 e riferiti al 2024, sono stati denunciati 917 furti in casa. In Toscana, nello stesso periodo, sono stati registrati 14.514 furti in abitazione, pari a una media di circa 40 colpi al giorno. La provincia con il maggior numero di denunce è Firenze (4.259), seguita da Pisa (2.273), Lucca (1.297), Arezzo (1.264) e Siena (939). Dopo Grosseto, con 917 casi, si trovano Prato (779) e Massa Carrara (531). Secondo un’indagine realizzata nello scorso mese di giugno dall’istituto ’Emg’ per Facile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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In Toscana i furti in abitazione continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per i cittadini. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nell'arco di un anno sono stati denunciati 14.514 furti nelle abitazioni della regione, una media di circa 40 episodi al gi facebook
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