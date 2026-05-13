Furti nelle abitazioni individuata una banda ritenuta responsabile di colpi messi a segno nelle Marche

Una operazione congiunta tra le forze dell'ordine di Pesaro e Milano, insieme alla Procura locale, ha portato all'individuazione di quattro cittadini albanesi ritenuti responsabili di diversi furti in abitazione. I colpi sono stati messi a segno tra le Marche e altre zone d’Italia, e l’indagine ha permesso di identificare i presunti responsabili. La notizia viene comunicata senza ulteriori dettagli sui reati o le modalità delle azioni investigative.

PESARO - Una collaborazione investigativa tra le questure di Pesaro e di Milano e la Procura pesarese ha portato all'individuazione di quattro cittadini albanesi ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione avvenuti tra le Marche e altre province italiane.? L'indagine, che prosegue.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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