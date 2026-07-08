Quattro italiani di primissima fascia sono annunciati a Montecarlo, dove andrà in scena la decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, quando gli azzurri proveranno a distinguersi nell’ambito del sempre prestigioso Herculis Meeting, uno degli eventi di riferimento del calendario globale e che fungerà da prova di avvicinamento agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Marcell Jacobs si rimetterà in gioco dopo aver corso in 9.99 al Golden Gala di Roma, essersi espresso in 9.96 a Parigi e poi aver stampato un 9.67 con 4,1 ms di vento a favore in quel di Eisenstadt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sioli cerca il tris in Diamond League, Jacobs sfida Seville, Furlani riassaggia la pedana: gli italiani a Montecarlo

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