Sioli cerca il tris in Diamond League Jacobs sfida Seville Furlani riassaggia la pedana | gli italiani a Montecarlo
Quattro italiani di primissima fascia sono annunciati a Montecarlo, dove andrà in scena la decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, quando gli azzurri proveranno a distinguersi nell’ambito del sempre prestigioso Herculis Meeting, uno degli eventi di riferimento del calendario globale e che fungerà da prova di avvicinamento agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Marcell Jacobs si rimetterà in gioco dopo aver corso in 9.99 al Golden Gala di Roma, essersi espresso in 9.96 a Parigi e poi aver stampato un 9.67 con 4,1 ms di vento a favore in quel di Eisenstadt. 🔗 Leggi su Oasport.it
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