Mattia Furlani infortunato esce in barella dalla pedana nella tappa della Diamond League a Xiamen

Durante la tappa cinese della Diamond League, un atleta è uscito in barella dalla pedana dopo aver accusato un problema al quadricipite durante il salto in lungo. L’atleta, che aveva concluso al quarto posto, si è ritirato prima del quinto salto a causa dell’infortunio. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle condizioni o sui tempi di recupero.

Mattia Furlani ha concluso con il quarto posto nel salto in lungo nel corso della tappa cinese della Diamond League ma è uscito in barella dalla pedana a seguito di un serio infortuno: il campione del mondo ha accusato un problema al quadricipite, ritirandosi prima del 5° salto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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