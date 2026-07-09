Furgone impazzito con 5 ragazze si schianta col guardrail e finisce fuori strada | 3 ferite a Eboli

Notizia in breve

Un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un guardrail lungo una strada di campagna a Eboli, finendo fuori strada. A bordo c’erano cinque ragazze, di cui tre sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto le ferite dall’auto e le hanno accompagnate in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.