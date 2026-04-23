Incidente ad Eboli pulmino finisce fuori strada | tre feriti uno è grave

Questa mattina, in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli, un pulmino con tre giovani a bordo è uscito dalla carreggiata. L'incidente ha provocato il ferimento di tre persone, di cui una in modo grave. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.

Paura, questa mattina, in zona Coda di Volpe, nel territorio comunale di Eboli, dove un pulmino con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Su segnalazione della centrale operativa 118, sono scattati immediatamente i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Eboli, pulmino fuori strada: tre feriti, uno è grveTempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli. Leggi anche: Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli, 3 ragazzi feriti in ospedale: uno è grave Aggiornamenti e dibattiti Incidente a Eboli: pulmino finisce fuori strada in località Coda di VolpeIncidente stradale a Eboli in località Coda di Volpe: un pulmino esce di strada con tre ragazzi a bordo. Un ferito è in gravi condizioni. Soccorsi sul posto ... infocilento.it Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli, 3 ragazzi feriti in ospedale: uno è gravePulmino senza controllo si schianta e precipita in un canale a Eboli, in provincia di Salerno. Il bilancio dell'incidente stradale è pesante: 3 ragazzi feriti: uno di questi è grave in ospedale. Il si ... fanpage.it