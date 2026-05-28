Più di 50 milioni per la formazione professionale | in Puglia arrivano corsi retribuiti per tremila giovani

In Puglia sono stati annunciati oltre 50 milioni di euro destinati alla formazione professionale, con l’obiettivo di offrire corsi retribuiti a circa tremila giovani. I programmi prevedono percorsi formativi interamente finanziati e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione giovanile attraverso percorsi di formazione specifici, con risorse pubbliche dedicate alla creazione di nuove occasioni di sviluppo professionale.

Nuove e concrete opportunità di inserimento occupazionale e percorsi formativi interamente finanziati per i giovani pugliesi. La Giunta regionale della Puglia ha approvato due nuove delibere che stanziano complessivamente ulteriori 25,5 milioni di euro sull’avviso pubblico ‘Qualifiche 2024’. Una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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