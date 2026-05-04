Un minorenne è stato arrestato a Terni dopo un inseguimento in centro che è nato da un normale controllo di routine. Durante la fuga, il ragazzo ha cercato di nascondere della droga in una comunità vicina. Le forze dell'ordine hanno intercettato il ragazzo mentre tentava di allontanarsi, e nel corso della perquisizione hanno trovato sostanze stupefacenti. La vicenda si inserisce in un quadro di attività di monitoraggio delle aree cittadine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ragazzo a nascondere la droga in comunità?. Perché il controllo di routine si è trasformato in un inseguimento?. Cosa è stato trovato nella camera del minorenne dopo la perquisizione?. Perché il tribunale ha disposto il trasferimento immediato a Firenze?.? In Breve Sequestrati 11 grammi di cocaina e un grammo di hashish durante le perquisizioni.. Droga rinvenuta anche nella camera del minore presso la comunità locale di accoglienza.. Procura di Perugia dispone il trasferimento del ragazzo all'Istituto Penale Minorile di Firenze.. Operazione condotta congiuntamente dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni e stazione di Papigno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, fuga e droga: minorenne arrestato dopo l’inseguimento in centro

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