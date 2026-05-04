A Marcianise, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo un inseguimento che si è snodato per le vie del centro. Durante la fuga, ha cercato di sfuggire ai carabinieri contromano, resistendo all’arresto e nascondendo droga addosso. L'intera operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare il soggetto e a sequestrare la sostanza stupefacente.

L’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento durato diversi minuti. Durante la fuga, il 37enne ha percorso contromano varie strade del centro cittadino, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La corsa si è conclusa in via Santa Caterina, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro un’auto in sosta senza però cadere. Nonostante l’impatto, ha tentato nuovamente di scappare accelerando, ma è stato prontamente bloccato dai militari. Nella fase dell’arresto, l’uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, causando lievi ferite alla mano destra e alla gamba sinistra di uno dei carabinieri intervenuti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga dopo inseguimento da film

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