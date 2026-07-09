Il Marocco e una rivincita che può valere la semifinale | via a quarti contro la favorita Francia
Il Marocco affronta i quarti di finale contro la Francia, squadra favorita, in una partita che rappresenta anche una rivincita della semifinale dell’ultima Coppa del Mondo in Qatar, vinta 2-0 dai Bleus con gol di Theo Hernandez e Kolo Muani.
I Mondiali 2026 entrano nella fase più importante: iniziano i quarti e a inaugurarli è Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i Bleus che vinsero 2-0 grazie ai gol di Theo Hernandez e Kolo Muani. Adesso, vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio, dopo aver eliminato rispettivamente Paraguay (1-0) e Canada (3-0). Tra gli africani, assente Saibari per infortunio., IL MATCHIl Gillette Stadium si prepara a ospitare uno dei match più attesi del Mondiale 2026: il primo quarto, Francia-Marocco. Si sfidano due delle squadre protagoniste in quest'edizione e... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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