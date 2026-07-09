Francia-Marocco il pronostico | chi vince vola in semifinale

Nel primo quarto di finale dei Mondiali si sfidano la squadra vice campione del mondo e la vincitrice più recente della Coppa d’Africa, anche se quest’ultima ha ottenuto la qualificazione a tavolino. La partita determinerà quale delle due avanzare in semifinale, dove si contenderà il passaggio in finale e la conquista del titolo mondiale. La sfida si inserisce nel quadro delle prime eliminatorie del torneo, che entro pochi giorni definiranno le quattro semifinaliste.

Il primo quarto dei Mondiali mette di fronte la Nazionale vice campione del mondo e la squadra che ha vinto l'ultima Coppa d'Africa, seppure a tavolino Ci siamo, il Mondiale entra nel vivo e nel giro di pochi giorni dovrà esprimere le quattro semifinaliste che poi andranno a giocarsi il titolo. E uno dei quarti più interessanti sembra essere proprio il primo, tra la Nazionale che ha perso in Qatar ai rigori contro l'Argentina e quella che ha trionfato nell'ultima Coppa d'Africa, assegnata dal giudice sportivo dopo la vittoria in campo del Senegal. Scopriamo pronostico e quote di Francia-Marocco in programma giovedì 9 luglio alle ore 22. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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