Nel primo quarto di finale dei Mondiali, si affrontano la nazionale vice campione del mondo e la squadra che ha vinto l’ultima Coppa d’Africa a tavolino. La partita si avvicina alle fasi decisive del torneo, con le quattro semifinaliste da definire in pochi giorni. La sfida tra le due squadre si svolge in un’atmosfera tesa, mentre i giocatori cercano di avanzare verso la finale.

Il primo quarto dei Mondiali mette di fronte la Nazionale vice campione del mondo e la squadra che ha vinto l'ultima Coppa d'Africa, seppure a tavolino Ci siamo, il Mondiale entra nel vivo e nel giro di pochi giorni dovrà esprimere le quattro semifinaliste che poi andranno a giocarsi il titolo. E uno dei quarti più interessanti sembra essere proprio il primo, tra la Nazionale che ha perso in Qatar ai rigori contro l'Argentina e quella che ha trionfato nell'ultima Coppa d'Africa, assegnata dal giudice sportivo dopo la vittoria in campo del Senegal. Scopriamo pronostico e quote di Francia-Marocco in programma giovedì 9 luglio alle ore 22. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Marocco, Mbappé va a caccia di Messi e di un'altra finale: il pronostico

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MBAPPE HUNTING MESSI! France beats Paraguay 1-0 to face Morocco!

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