La partita tra Francia e Marocco si giocherà giovedì alle 22:00 in Italia, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026. La sfida si svolgerà in un impianto con capacità di oltre 80.000 spettatori. Le due squadre arrivano con risultati diversi nelle fasi precedenti del torneo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito.

Francia-Marocco è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. Il primo quarto del Mondiale 2026 è la riedizione della semifinale dell’edizione 2022, quando in Qatar la Francia mise fine alla favola del Marocco, prima selezione africana di sempre ad approdare tra le prime quattro di una rassegna iridata. Dopo aver eliminato Portogallo e Spagna gli uomini allenati allora da Walid Regragui furono costretti ad arrendersi dinanzi ai Bleus (2-0), al termine di una partita comunque ben giocata e ben interpretata dai nordafricani, che riuscirono a tenere testa e a rendere le cose difficili alla truppa di Didier Deschamps, poi sconfitta ai rigori dall’Argentina nella finalissima di Doha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Francia-Marocco: serve un’altra prova di forza per conquistare la semifinale

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