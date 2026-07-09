Nella partita di questa sera ai quarti di finale, alcuni giocatori che avevano partecipato alla semifinale del 2018 si affrontano di nuovo, tra cui Theo Hernández e Kolo Muani. La sfida richiama i ricordi di quella semifinale, coinvolgendo protagonisti che avevano già vissuto momenti importanti in quella occasione. La partita si inserisce in un percorso che ripropone confronti passati, senza ulteriori dettagli sui risultati o le dinamiche attuali.

Da Theo Hernández a Kolo Muani: i protagonisti di allora si sfidano nuovamente ai quarti di finale. La sfida di stasera dei quarti di finale, evoca inevitabilmente i fantasmi, le magie e le emozioni della storica semifinale del 2018. In quell’occasione, la Francia superò il Marocco per 2-0, volando verso la seconda finale consecutiva grazie a un cinismo spietato. Stasera la posta in palio è altrettanto alta, e molti dei protagonisti che illuminarono la notte di Mosca sono ancora lì, pronti a guidare le rispettive nazionali. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il film di Mosca: l’illusione e il cinismo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Francia Marocco: il filo rosso tra la semifinale del 2018 e la sfida di stasera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia-Marocco, rivincita mondiale nei quarti di finale: Mbappé sfida Hakimi per un posto in semifinaleAlle 22 italiane si gioca a Boston il quarto di finale tra Francia e Marocco, con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali dei Mondiali 2026.

Pronostico Francia-Marocco: serve un’altra prova di forza per conquistare la semifinaleLa partita tra Francia e Marocco si giocherà giovedì alle 22:00 in Italia, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026.

Temi più discussi: Francia-Marocco: quote, pronostico e probabili della sfida caldissima ai quarti; Ai Mondiali 2026 iniziano i quarti di finale: pronostici dell'Intelligenza Artificiale (che va coi piedi di piombo); Milano, dopo il 2022 scatta il piano sicurezza per Francia-Marocco; Mondiali, domani al via i quarti di finale con Francia-Marocco.

Da Theo Hernández a Kolo Muani: i protagonisti di allora si sfidano nuovamente ai quarti di finaleLa sfida di stasera dei quarti di finale, evoca inevitabilmente i fantasmi, le magie e le emozioni della storica semifinale del 2018. In quell’occasione, la Francia superò il Marocco per 2-0, volando ... calcionews24.com

Francia-Marocco: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Francia-Marocco di Giovedì 9 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino . Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali ... calciomagazine.net