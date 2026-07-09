Francia-Marocco | confermate le formazioni per l’apertura dei quarti di finale dei Mondiali

Le formazioni dei quarti di finale tra Francia e Marocco sono state ufficialmente confermate. La partita si giocherà a Boston, con la Francia considerata favorita del torneo. Questa fase della Coppa del Mondo FIFA 2026 si apre con l’incontro tra le due nazionali. La sfida rappresenta l’accesso alle semifinali e si svolgerà nella città statunitense. Nessun altro dettaglio riguardante le formazioni è stato comunicato.

2026-07-09 20:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 iniziano con un successo assoluto a Boston, quando la Francia, favorita del torneo, si scontra con il Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale del 2022 in Qatar con la Francia che punta a raggiungere la terza finale consecutiva. La Francia è stata ampiamente pubblicizzata come favorita con Kylian Mbappe che ha segnato sette gol all’apice del suo attacco pieno di talento. Nel frattempo, gli Atlas Lions hanno fatto ancora una volta la storia, diventando la prima nazione africana a raggiungere i quarti di finale consecutivi della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oggi ai Mondiali c’è Francia-Marocco: probabili formazioni, orario e dove vedere la prima sfida dei quarti di finaleOggi ai Mondiali si gioca il primo quarto di finale tra Francia e Marocco al Gillette Stadium di Foxborough.

Mondiali, Francia-Marocco: le probabili formazioni. Parata di stelle per i quarti di finaleA Boston si gioca la partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali, replicando la semifinale di Qatar 2022.

Temi più discussi: Marocco e Francia ai quarti di finale del Mondiale; Ecco i quarti Mondiali, si parte giovedì con Francia-Marocco: programma e orari delle partite; ValoriBet, le peggiori scommesse sulla Coppa del Mondo 2026: Francia – Marocco; Mondiali: l'argentino Tello arbitro di Francia-Marocco, recordman di rossi.

Mi confermate che dopo aver fatto arbitrare l'Argentina a un francese, Francia - Marocco sarà arbitrata da un argentino? Perché se fosse davvero così, mi chiedo perché la FIFA non abbia fatto disputare direttamente la finale Argentina - Francia, magari al megl x.com

Francia-Marocco LIVE ai Mondiali 2026, diretta TV su Rai e DAZN: a che ora vedere la partitaLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Boston: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Francia-Marocco, partita dei quarti dei Mondiali ... fanpage.it

LIVE Francia-Marocco: le ultime sul primo quarto di finale del MondialeA Boston, al Gillette Stadium, si affrontano Francia e Marocco, in un remake della semifinale vinta dai Bleus a Qatar 2022 ... gazzetta.it