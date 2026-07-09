Francia-Marocco a Boston è quasi un derby Occhio alla sorpresa

Notizia in breve

A Boston, durante la partita tra Francia e Marocco, si è sentita un’aria di derby. La sfida ha coinvolto due nazioni con legami storici e culturali profondi, più di quanto suggeriscano le mappe. La partita ha visto momenti intensi, con il pubblico molto acceso e alcuni colpi di scena che hanno sorpreso gli spettatori. La rivalità si è fatta sentire fin dal fischio d’inizio, creando un’atmosfera carica di emozioni.