Francia-Marocco a Boston è quasi un derby Occhio alla sorpresa

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Boston, durante la partita tra Francia e Marocco, si è sentita un’aria di derby. La sfida ha coinvolto due nazioni con legami storici e culturali profondi, più di quanto suggeriscano le mappe. La partita ha visto momenti intensi, con il pubblico molto acceso e alcuni colpi di scena che hanno sorpreso gli spettatori. La rivalità si è fatta sentire fin dal fischio d’inizio, creando un’atmosfera carica di emozioni.

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Tra Francia e Marocco non potrà mai essere soltanto una partita di calcio. Troppi i fili che legano due nazioni un tempo accomunate sotto un’unica bandiera e ancora oggi molto più vicine di quanto non dicano le carte geografiche. In Francia vive la comunità marocchina più numerosa al mondo, quasi 2 milioni di persone. E se un tempo molti francesi di seconda generazione sognavano di fare strada nel calcio indossando la maglia dei Bleus, oggi si registra una sorprendente inversione di tendenza, testimoniata anche dal fatto che 19 dei 26 calciatori della rosa del Marocco sono nati all’estero, molti dei quali proprio in Francia. Anche da questo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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