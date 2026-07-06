Mondiali | Royal Air Maroc Lancia Ponte Aereo Speciale Casablanca-Boston per Tifosi di Francia-Marocco

Un ponte aereo speciale collega Casablanca e Boston, permettendo ai tifosi di seguire la partita tra Francia e Marocco. La compagnia aerea ha organizzato voli dedicati per facilitare gli spostamenti di chi desidera assistere all’evento. Nei principali aeroporti, si notano tifosi con sciarpe e facce tese, pronti a partire o arrivare per sostenere le rispettive squadre. La partenza di questi voli si inserisce nell’atmosfera di attesa e di entusiasmo che si vive in aeroporto.

Lo senti nell’aria degli aeroporti: sciarpe arrotolate nei trolley, cori sussurrati in coda al check-in, facce tese e felici. Tra Casablanca e Boston si apre un corridoio di cielo per un’unica ragione: seguire una partita che divide i colori e unisce le storie. C’è un filo che lega le piazze del Marocco alle strade del Massachusetts. La comunità marocchina del New England lo conosce da anni: bar che trasmettono ogni gara, famiglie che si radunano, quel misto di nostalgia e orgoglio che solo il calcio sa accendere. Ora, in vista di Francia–Marocco ai Mondiali, quel filo diventa rotta. Una rotta precisa. E praticabile. Prima di entrare nei dettagli, val la pena dirlo chiaramente: la logistica di un viaggio così non è un dettaglio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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