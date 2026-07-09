Francesco Toldo rincorre un ladro di biciclette in centro a Milano e sventa un furto | È stato incredibile

L'ex portiere di calcio Francesco Toldo ha impedito il furto di una bicicletta in centro a Milano. Secondo quanto riferito, ha inseguito il ladro e, raggiungendolo, lo ha disarcionato senza esitazioni. Toldo ha descritto l’esperienza come incredibile, aggiungendo di aver agito rapidamente e senza riflettere. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle eventuali conseguenze legali o alle modalità di intervento precise.

L'ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana Francesco Toldo ha sventato il furto di una bicicletta in centro a Milano. "Non ci ho pensato nemmeno un secondo", ha raccontato, "l'ho affiancato e disarcionato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Francesco Toldo (ex Inter) insegue e blocca un ladro di biciclette a Milano

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