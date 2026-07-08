Provedel, nuovo portiere dell’Inter, ha raccontato di aver iniziato a tifare e a sognare di giocare come portiere dopo aver visto in campo Toldo. L’intervista è stata rilasciata ai microfoni di Inter TV, dove ha condiviso i primi ricordi legati alla sua passione per il calcio e il ruolo di portiere. Provedel ha ufficialmente firmato con il club nerazzurro.

di Stefano Cori Provedel ai microfoni di Inter TV ha rilasciato la sua intervista di presentazione ai tifosi interisti. Ivan Provedel è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il portiere ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Inter TV per presentarsi. Queste le sue parole: SFIDA STIMOLANTE «L’emozione è difficile da raccontare e da spiegare, sono solo molto felice di essere qui. È una sfida molto stimolante: confermarsi è una cosa difficile ma anche la più bella. Io sono qui per dare una mano alla squadra per cercare di raggiungere i nostri obiettivi». SUI COMPAGNI E IL MISTER «Sicuramente hanno tutti una grande mentalità, altrimenti non avrebbero fatto ciò che hanno fatto fino a oggi, vincendo due titoli nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Provedel a Inter TV: «Ho iniziato a essere interista e a voler fare il portiere dopo aver visto Toldo in campo»

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