un libro quasi impossibile ha vinto il premio strega europeo

Un libro considerato quasi impossibile ha ottenuto il Premio Strega Europeo. La giornalista ha scritto un'opera che si presenta come un ritratto dettagliato e un reportage narrativo, focalizzandosi su temi e storie di particolare complessità. L'autrice ha raccolto testimonianze e documentazione, creando un racconto che unisce elementi di approfondimento e narrazione. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico, risultando tra i candidati più discussi di questa edizione.

“Il mio caso non fu l’unico. Perché sei viva, che cosa hai dovuto fare per sopravvivere? Il peso di questo sospetto ha gravato sulla maggioranza dei sopravvissuti. C’era una frase molto famosa all’epoca che diceva ‘vivi li abbiamo lasciati, vivi li rivogliamo’, ma quando riemergemmo vivi si scoprì che non ci rivolevano più. Se eravamo vivi era perché avevamo fatto qualcosa di male, perché avevamo tradito”, ha detto in un’intervista Silvia Labayru, rapita nel 1976, durante la dittatura del generale Jorge Videla in Argentina e rinchiusa nel carcere dell’Escuela de mecánica de la armada (Esma). Labayru era una leader dei montoneros, un gruppo di estrema sinistra che si opponeva al regime anche con la lotta armata. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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