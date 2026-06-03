Chi sono i finalisti del Premio Strega Michele Mari in testa colpo di scena al secondo posto

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Mari guida la classifica dei finalisti del Premio Strega, con una posizione di testa. Al secondo posto si registra un colpo di scena, con un autore diverso rispetto alle prime posizioni. La competizione quest’anno prevede una sestina di autori in corsa per il premio, invece della consueta cinquina. La selezione dei finalisti è stata annunciata a Benevento, in data 3 giugno 2026.

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Benevento, 3 giugno 2026 – Non una cinquina ma una sestina in corsa per la vittoria finale dell’80° Premio Strega. È stata una serata di sorprese al Teatro Romano di Benevento, dove si è tenuto lo spoglio del verdetto della grande giuria del blasonato riconoscimento letterario. In testa alle preferenze c’è il superfavorito Michele Mari  con I convitati di pietra (Einaudi), 280 voti, già vincitore dello Strega Giovani. Al secondo posto, con un colpo di scena, si piazza Matteo Nucci  con Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), 242 voti. Terzo posto per Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), 195 voti, al quarto Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), 184 voti, e al quinto Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), 170 voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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