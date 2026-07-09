Forum elettorale africano | Sharm el-Sheikh ospita la decima edizione per la gestione delle elezioni

A Sharm el-Sheikh si è svolta la decima edizione del Forum degli Organismi Elettorali Africani. L’evento si è concentrato sulla gestione delle elezioni nei paesi del continente africano. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diversi organismi elettorali nazionali. La sessione ha affrontato questioni relative alle procedure elettorali, alla trasparenza e alla collaborazione tra le istituzioni coinvolte. L’appuntamento si tiene annualmente e si svolge in diversi paesi africani.

Il Forum degli Organismi Elettorali Africani a Sharm el-Sheikh. Si è recentemente svolto a Sharm el-Sheikh, in Egitto, la decima edizione del Forum continentale annuale degli organismi di gestione delle elezioni dei Paesi africani. Questo importante incontro è stato organizzato dall’Autorità Nazionale Elettorale egiziana e ha visto la partecipazione di rappresentanti da diverse nazioni del continente africano. Scopo principale del Forum è stato quello di discutere e adottare misure strategiche finalizzate a migliorare i processi elettorali, con particolare attenzione ai cittadini africani residenti all’estero. Il Forum, presieduto dal consigliere Hazem Badawy, ha dato vita a una serie di raccomandazioni decisive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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