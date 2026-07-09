Formulazioni idratanti lenitive e anti-age | è il nuovo corso del doposole Un vero indispensabile per la pelle durante le giornate di sole e diverso dalla tradizionale crema corpo

Da iodonna.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato presentato un nuovo tipo di doposole, formulato con proprietà idratanti, lenitive e anti-age. Questo prodotto si differenzia dalla tradizionale crema corpo, offrendo benefici specifici per la pelle esposta al sole. Per molto tempo, il doposole è stato considerato un elemento secondario del beauty case estivo, spesso sostituito da creme idratanti standard, senza particolari caratteristiche aggiuntive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

P er molto tempo il doposole è stato un prodotto sottovalutato, spesso relegato a un ruolo secondario nel beauty case estivo, facilmente sostituito da una comune crema idratante. Eppure, le due formulazioni non sono affatto equivalenti. I trattamenti doposole sono studiati appositamente per rispondere alle esigenze della pelle dopo l’esposizione ai raggi UV: leniscono, riequilibrano e idratano in profondità grazie ad attivi mirati che li distinguono dai tradizionali prodotti idratanti. Caratteristiche che li rendono un alleato prezioso durante tutta l’estate. E, a giudicare dagli ultimi dati di mercato, anche i consumatori stanno iniziando a riconoscerne il valore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

formulazioni idratanti lenitive e anti age 232 il nuovo corso del doposole un vero indispensabile per la pelle durante le giornate di sole e diverso dalla tradizionale crema corpo
© Iodonna.it - Formulazioni idratanti, lenitive e anti-age: è il nuovo corso del doposole. Un vero indispensabile per la pelle durante le giornate di sole (e diverso dalla tradizionale crema corpo)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stick, spray, idratanti, anti-age, con filtri all'avanguardia. Tutti i nuovi solari dell'estate 2026Sono arrivati i nuovi solari per l’estate 2026, disponibili in crema, olio, siero e stick.

Integratori di fitoceramidi anti-age: tutti i benefici sulla pelleSono stati presentati i benefici degli integratori di fitoceramidi anti-age, evidenziando come possano migliorare la pelle.

Argomenti più discussi: Creme per le mani migliori: quali sono le più efficaci?; Erboristeria Magentina, Acque Distillate 2.0: la skincare in spray che rinfresca e cura; Creme contorno occhi per pelli mature, una guida alla scelta; Glass mania, il trend coreano che punta sulla luminosità estrema.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web