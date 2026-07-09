È stato presentato un nuovo tipo di doposole, formulato con proprietà idratanti, lenitive e anti-age. Questo prodotto si differenzia dalla tradizionale crema corpo, offrendo benefici specifici per la pelle esposta al sole. Per molto tempo, il doposole è stato considerato un elemento secondario del beauty case estivo, spesso sostituito da creme idratanti standard, senza particolari caratteristiche aggiuntive.

P er molto tempo il doposole è stato un prodotto sottovalutato, spesso relegato a un ruolo secondario nel beauty case estivo, facilmente sostituito da una comune crema idratante. Eppure, le due formulazioni non sono affatto equivalenti. I trattamenti doposole sono studiati appositamente per rispondere alle esigenze della pelle dopo l’esposizione ai raggi UV: leniscono, riequilibrano e idratano in profondità grazie ad attivi mirati che li distinguono dai tradizionali prodotti idratanti. Caratteristiche che li rendono un alleato prezioso durante tutta l’estate. E, a giudicare dagli ultimi dati di mercato, anche i consumatori stanno iniziando a riconoscerne il valore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Formulazioni idratanti, lenitive e anti-age: è il nuovo corso del doposole. Un vero indispensabile per la pelle durante le giornate di sole (e diverso dalla tradizionale crema corpo)

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