Stick spray idratanti anti-age con filtri all' avanguardia Tutti i nuovi solari dell' estate 2026

Notizia in breve

Sono arrivati i nuovi solari per l’estate 2026, disponibili in crema, olio, siero e stick. Presentano filtri chimici e minerali, con SPF variabile. Alcuni contengono ingredienti innovativi che proteggono dalla luce blu e dall’inquinamento urbano. La gamma include prodotti idratanti, anti-age e con proprietà nutriente. Tutti sono formulati con filtri all’avanguardia per offrire una protezione più completa.