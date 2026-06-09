Sono stati presentati i benefici degli integratori di fitoceramidi anti-age, evidenziando come possano migliorare la pelle. Quando assunti insieme a supplementi di collagene, anche vegetale, si nota un potenziamento degli effetti. La combinazione mira a favorire l’elasticità e l’idratazione della pelle, secondo studi e testimonianze. Non sono stati forniti dettagli su dosaggi o marche specifiche.

Termine che sicuramente risuona in chi conosce bene quelli che sono gli ingredienti più importanti quando si parla di salute della pelle, «fitoceramidi» rimette proprio a quel gruppo di sostanze a cui si attribuisce il compito di migliorare l'idratazione e favorire un aspetto rimpolpato, luminoso e soffice ai tessuti: le ceramidi. Come spiega Emilie Jolibois, Responsabile Expertise Ingredienti del Dipartimento Ricerca & Sviluppo Ingredienti di Aroma-Zone, «Le ceramidi sono una famiglia di lipidi (corpi grassi) del tipo sfingolipidi, naturalmente presenti nello strato più esterno della pelle (strato corneo). Sono spesso considerate il «cemento» della pelle e svolgono un ruolo essenziale nella funzione barriera cutanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Integratori di fitoceramidi anti-age: tutti i benefici sulla pelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dermatologist Reveals the ULTIMATE Budget Friendly Anti-Aging Skincare Routine for 2026

Notizie e thread social correlati

Integratori anti-age: gli ingredienti più efficaci e le modalità di assunzioneGli integratori anti-age sono molto richiesti, ma è importante capire quali ingredienti siano più efficaci e come assumerli correttamente.

Camminata e salute, bastano 1.000 passi. Benefici anti-age e contro la depressioneDue studi recenti, tra cui uno condotto in Italia, confermano i benefici della camminata quotidiana.

Si parla di: Gli integratori di fitoceramidi stimolano il collagene e aiutano a combattere i segni dell'età causati dalla perdita di idratazione.

Gli integratori di fitoceramidi stimolano il collagene e aiutano a combattere i segni dell'età causati dalla perdita di idratazioneA maggior ragione se assunti in combinazione a supplementi a base di collagene, anche vegetale, ridefiniscono la compattezza e il tono della pelle, riducendo attivamente la profondità delle rughe ... vanityfair.it

Integratori anti age: vero e falso sulla loro efficacia (e gli ingredienti giusti)Si parla tanto di integratori anti- age come preziosi supporti che preservano la giovinezza della pelle. Ma quando iniziare ad assumerli? A 30 anni circa inizia l’ageing, con i fibroblasti che ... iodonna.it