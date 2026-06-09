Integratori di fitoceramidi anti-age | tutti i benefici sulla pelle

Da vanityfair.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati presentati i benefici degli integratori di fitoceramidi anti-age, evidenziando come possano migliorare la pelle. Quando assunti insieme a supplementi di collagene, anche vegetale, si nota un potenziamento degli effetti. La combinazione mira a favorire l’elasticità e l’idratazione della pelle, secondo studi e testimonianze. Non sono stati forniti dettagli su dosaggi o marche specifiche.

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Termine che sicuramente risuona in chi conosce bene quelli che sono gli ingredienti più importanti quando si parla di salute della pelle, «fitoceramidi» rimette proprio a quel gruppo di sostanze a cui si attribuisce il compito di migliorare l'idratazione e favorire un aspetto rimpolpato, luminoso e soffice ai tessuti: le ceramidi. Come spiega Emilie Jolibois, Responsabile Expertise Ingredienti del Dipartimento Ricerca & Sviluppo Ingredienti di Aroma-Zone, «Le ceramidi sono una famiglia di lipidi (corpi grassi) del tipo sfingolipidi, naturalmente presenti nello strato più esterno della pelle (strato corneo). Sono spesso considerate il «cemento» della pelle e svolgono un ruolo essenziale nella funzione barriera cutanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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