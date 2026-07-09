Il circuito di Madrid, chiamato Madring, è stato ufficialmente inaugurato questa settimana e sarà il palco del Gran Premio di Spagna dal 11 al 13 settembre. È stato possibile esplorare virtualmente il tracciato tramite una simulazione su PlayStation, offrendo un'anteprima di come potrebbe essere un giro di pista.

Come sarà un giro di pista del nuovo circuito di Madrid, il Madring? Ve lo proponiamo in una simulazione realizzata in versione Playstation. La capitale spagnola ha inaugurato ufficialmente questa settimana il nuovo circuito che ospiterà il GP di Spagna dall'11 al 13 settembre prossimi. Il tracciato, lungo 5,4 chilometri, è composto da una sezione semi-cittadina che si snoda attorno ai padiglioni dell'Ifema e da una parte permanente di 2,2 chilometri nell'area di Valdebebas, vicino al centro sportivo del Real Madrid. Tra le caratteristiche più spettacolari spicca "La Monumental", una curva sopraelevata di 550 metri con una pendenza del 24%. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Formula 1.

© Video.gazzetta.it - Formula 1, un giro sul circuito di Madrid al simulatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carlos Sainz y la primera vuelta al circuito de Madring: Impresionante

Notizie e thread social correlati

DS7, un primo contatto sul circuito di Montecarlo tra lusso e Formula EIl DS7 ha effettuato il suo primo giro sul circuito di Montecarlo, segnando un passaggio tra strada e pista.

Sainz svela il circuito di Madrid: guarda il primo giro di pistaIl circuito di Madrid, noto come Madring, si appresta a fare il suo debutto nel calendario della Formula 1.

Temi più discussi: Sainz penalizzato di un giro a Silverstone per essersi sdoppiato in pitlane: la ricostruzione; Un’insolita gara su macchine Lego, in Formula 1; F1, altra perla di Kimi Antonelli! Pole a Silverstone con un giro pazzesco! Solo Leclerc limita i danni; F1 | Lo strano caso di Sainz: è stato penalizzato di un giro per essersi sdoppiato... in pit lane.

Formula 1, il punto di mercoledì 8 marzo 2026: la parola passa al pubblico reddit

Ciao Carlo, compagno di viaggio sulle piste di F1 per tanti anni. Quanta saggezza hai distribuito in giro per il mondo. Un grande esempio di professionalità a 360°. #RipCarlo #Grandini - X x.com

Formula 1, Kimi (Mercedes) fermato da un deflettore: cosa è successo a SilverstoneDal giro 41 di Silverstone, cambia la gara di Antonelli: era a caccia di Leclerc per il primo posto, ma comincia a perdere quota e posizioni. Problema ancora da chiarire del tutto, ma una prima chiara ... sport.sky.it

F1. Abbiamo guadagnato un giro senza averne il diritto: clamoroso pasticcio Williams a Silverstone, Sainz punito dai commissari!Caos nel post-gara di Silverstone: Carlos Sainz punito dagli Stewards con una rarissima Penalty Lap. La Williams ammette il pasticcio sotto Safety Car: Un nostro errore ... msn.com