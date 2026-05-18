DS7 un primo contatto sul circuito di Montecarlo tra lusso e Formula E

Il DS7 ha effettuato il suo primo giro sul circuito di Montecarlo, segnando un passaggio tra strada e pista. Si tratta di un’uscita che rappresenta un’occasione unica, considerato che il veicolo è stato mostrato in un contesto di prova in un circuito di fama internazionale. Questo evento ha coinvolto un modello che unisce elementi di lusso e tecnologia, senza precedenti per la casa produttrice, e si inserisce in un percorso di test e presentazioni ufficiali.

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