DS7 un primo contatto sul circuito di Montecarlo tra lusso e Formula E
Il DS7 ha effettuato il suo primo giro sul circuito di Montecarlo, segnando un passaggio tra strada e pista. Si tratta di un’uscita che rappresenta un’occasione unica, considerato che il veicolo è stato mostrato in un contesto di prova in un circuito di fama internazionale. Questo evento ha coinvolto un modello che unisce elementi di lusso e tecnologia, senza precedenti per la casa produttrice, e si inserisce in un percorso di test e presentazioni ufficiali.
Non solo è praticamente il primo in assoluto su strada, ma è anche un giro esclusivo. È quello, da passeggero, sulla DS N°7, il nuovo suv elettrico sviluppato dal marchio francese sull'architettura Stla Medium del gruppo Stellantis, ma fabbricato in Italia, nello stabilimento di Melfi, lungo il circuito di Montecarlo, poco prima della disputa del nono E-Prix della Stagione 12 di Formula E. Per DS si tratta dell'ultima stagione nel mondiale elettrico, nel quale è stata fra i protagonisti per 11 anni (due titoli mondiali vinti), ma che lascerà a fine campionato per abbracciare il Sail GP, la Formula 1 della vela. Dall'esperienza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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