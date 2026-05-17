Sainz svela il circuito di Madrid | guarda il primo giro di pista

Il circuito di Madrid, noto come Madring, si appresta a fare il suo debutto nel calendario della Formula 1. Carlos Sainz, pilota e ambasciatore dell’evento, ha condiviso un video che mostra il primo giro della pista. La sequenza permette di osservare le caratteristiche della pista e le prime impressioni sul tracciato, che si prepara ad accogliere i team e i piloti per la prima volta in una competizione ufficiale. La gara nel circuito madrileno è attesa come un momento importante per la stagione.

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Il Madring è pronto a fare il debutto in Formula 1. Carlos Sainz, ambassador del GP di Madrid, ha provato la pista per la prima volta effettuando un giro completo del circuito a bordo di una Ford Mustang GT. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sainz svela il circuito di Madrid: guarda il primo giro di pista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carlos Sainz svela il navigatore per laUn nuovo capitolo si apre per il pluricampione Carlos Sainz nel mondo del rally raid, segnando un cambiamento significativo alla guida del suo... Leggi anche: Non solo auto sul circuito. Giovani e formazione, il Wec guarda al futuro Un sogno che si avvera: Carlos Sainz svela in anteprima il nuovo circuito di F1 (e c’è una curva da brividi)Il pilota della Williams ha girato in esclusiva sul nuovo tracciato spagnolo che debutterà a settembre: Ho sempre sognato di correre nella mia città. La pista è fluida e veloce, immaginatevela con un ... automoto.it Sainz svela la sua paura nella nuova F1: Prima o poi ci sarà un incidente terribile a 340 km/hPrima o poi accadrà un incidente terribile mentre siamo a 340 km/h. La frase pronunciata da Carlos Sainz è un campanello d'allarme per la sicurezza dei piloti. Nel week-end che porta il Mondiale di ... fanpage.it