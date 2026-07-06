Cometa e Brightstar ancora insieme per il futuro dei giovani con Seguiamo la Cometa

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna “Seguiamo la Cometa” coinvolge ancora Cometa e Brightstar per contrastare la dispersione scolastica. Ogni anno, molte scuole segnalano un aumento di studenti che abbandonano gli studi, mettendo a rischio il loro percorso formativo. Le statistiche indicano numeri crescenti, ma dietro ci sono giovani che rischiano di perdere il contatto con la scuola e le opportunità future. La iniziativa mira a sostenere chi rischia di uscire dal sistema scolastico.

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C'è un dato che ogni anno torna a interrogare scuole, famiglie e istituzioni: la dispersione scolastica. Dietro le statistiche ci sono storie concrete, ragazze e ragazzi che rischiano di perdere il contatto con la scuola e, con essa, con la possibilità di costruirsi un futuro. In un mercato del lavoro attraversato da trasformazioni profonde e in un contesto sociale segnato da crescenti fragilità educative, il contrasto all'abbandono scolastico non può limitarsi a interventi isolati o emergenziali. Servono tempo, continuità e relazioni solide: una presenza capace di accompagnare i giovani lungo tutto il loro percorso, trasformando il rischio di esclusione in una reale opportunità di crescita e riscatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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