L’assessore alle Politiche sociali ha annunciato l’avvio delle attività di formazione e inclusione lavorativa presso il centro territoriale d’inclusione. Le iniziative sono state avviate nelle scorse settimane e coinvolgono persone in cerca di impiego o con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Sono previste sessioni di formazione professionale e incontri di orientamento, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di chi partecipa alle attività.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che a Benevento, in Via Pirandello, sono stati avviati gli interventi previsti dal Centro Territoriale d’Inclusione, afferente al progetto ‘Insieme si può’ presentato dall’Ambito Sociale B1, a valere sulle risorse del PR Campania 2021-2027, nell’ambito di Campania Welfare. Le attività, gratuite e rivolte a persone e famiglie svantaggiate, in condizione di vulnerabilità e fragilità sociale, sono promosse e attivate dall’Ambito B1, Comune di Benevento capofila, in partenariato con la Cooperativa Sociale Atena e con gli enti accreditati Management House Italia e Mestieri Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro territoriale d’inclusione, avviate le attività di formazione e inclusione lavorativa

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