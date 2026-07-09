L’avviso per l’accesso ai Corsi di Specializzazione per Attività di Sostegno agli studenti con disabilità è stato prorogato. La comunicazione è stata diffusa il 9 luglio 2026. La proroga riguarda le modalità di iscrizione e le scadenze per la partecipazione ai percorsi di formazione destinati agli insegnanti. La nuova data limite per l’iscrizione e le informazioni dettagliate sono disponibili sui canali ufficiali.

Arezzo, 9 luglio 2026 – È stato prorogato l’avviso per l'accesso a i percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono previsti: 50 posti per la scuola dell'infanzia, 100 posti per la scuola primaria, 150 posti per la scuola secondaria di I grado, 108 posti per la scuola secondaria di II grado. La presentazione delle domande è già aperta, la nuova scadenza è il 15 luglio 2026 (ore 12.00). Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno: https:www.unisi.itdidatticaformazione-insegnanticorsi-di-specializzazione-sul-sostegnoaa-2025-26-corsi-di-specializzazione-sul-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Formazione insegnanti: prorogato l’avviso per l’accesso ai Corsi di Specializzazione per Attività di sostegno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Specializzazione sostegno, Pittoni: “Auspico che i corsi Indire diventino strutturali”Il dibattito sulla formazione per il sostegno scolastico continua a essere al centro dell’attenzione.

TFA Sostegno XI ciclo, non c’è l’accesso diretto neanche per chi ha già una specializzazioneÈ stato annunciato che anche chi possiede già una specializzazione sul sostegno deve sostenere le prove di accesso al TFA del XI ciclo.

Temi più discussi: All’Università dell’Insubria è attivo il bando per il corso di specializzazione sul sostegno; Concorso TFA Sostegno 2026: XI Ciclo 30.241 posti ufficiali - Date delle prove preselettive dal 14 al 17 Luglio; TFA sostegno diploma ITP: accesso alla II grado; TFA Sostegno 2026 (XI Ciclo): pubblicati i primi Bandi delle Università, ecco i requisiti per accedere e come funziona.

Formazione insegnanti: prorogato l’avviso per l’accesso ai Corsi di Specializzazione per Attività di sostegnoArezzo, 9 luglio 2026 – È stato prorogato l’avviso per l'accesso ai percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono previsti: 50 posti per la scuola ... lanazione.it

Diventare insegnanti di sostegno. I prossimi corsi di specializzazioneIl decreto n.333 autorizza 25.874 nuovi posti nel tentativo di risponedere alla perenne carenza di insegnanti di sostegno per alunni e studenti con disabilità E' stato pubblicato dal Ministero ... disabili.com