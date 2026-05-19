Specializzazione sostegno Pittoni | Auspico che i corsi Indire diventino strutturali

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla formazione per il sostegno scolastico continua a essere al centro dell’attenzione. Recentemente, un rappresentante politico ha espresso il desiderio che i corsi promossi dall’ente di ricerca siano resi permanenti, considerando questa una priorità per migliorare la preparazione degli insegnanti specializzati. La discussione si concentra sulla possibilità di rendere strutturali i programmi formativi, al fine di garantire un percorso più stabile e qualificato per chi si occupa di attività di sostegno nelle scuole.

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Il dibattito sulla specializzazione per le attività di sostegno è sempre vivo: Mario Pittoni, Responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, è intervenuto sui canali social tracciando il bilancio dell'esperienza formativa INDIRE e per delineare i possibili scenari futuri per migliaia di docenti precari. L'esponente politico ha voluto sottolineare l'esigenza di una stabilizzazione dei nuovi percorsi formativi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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