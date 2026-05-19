Specializzazione sostegno Pittoni | Auspico che i corsi Indire diventino strutturali

Il dibattito sulla formazione per il sostegno scolastico continua a essere al centro dell’attenzione. Recentemente, un rappresentante politico ha espresso il desiderio che i corsi promossi dall’ente di ricerca siano resi permanenti, considerando questa una priorità per migliorare la preparazione degli insegnanti specializzati. La discussione si concentra sulla possibilità di rendere strutturali i programmi formativi, al fine di garantire un percorso più stabile e qualificato per chi si occupa di attività di sostegno nelle scuole.

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