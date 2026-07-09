TFA Sostegno XI ciclo non c’è l’accesso diretto neanche per chi ha già una specializzazione
È stato annunciato che anche chi possiede già una specializzazione sul sostegno deve sostenere le prove di accesso al TFA del XI ciclo. L'accesso diretto, previsto per altri percorsi di formazione, non si applica in questo caso. Chi ha già ottenuto una specializzazione non è esentato dall’effettuare le prove per conseguire un secondo titolo di sostegno in un diverso grado di istruzione.
Essere già in possesso di una specializzazione sul sostegno non esonera dalle prove di accesso al TFA per conseguire un secondo titolo in un diverso grado di istruzione. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, intervenendo su uno dei dubbi più frequenti tra gli aspiranti candidati. Rispondendo a una domanda di una docente, Craparo precisa che l’esenzione dalla prova preselettiva riguarda esclusivamente chi possiede il requisito delle tre annualità di servizio sul sostegno previsto dalla normativa. ” Chi è già specializzato sul sostegno dovrà svolgere la prova preselettiva; solo coloro che hanno tre anni di servizio con le specifiche condizioni richieste non dovranno sostenerla”, afferma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TFA SOSTEGNO XI CICLO: DECRETO PUBBLICATO! 30.241 POSTI, DATE PROVE E NOVITÀ
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