TFA Sostegno XI ciclo non c’è l’accesso diretto neanche per chi ha già una specializzazione

Notizia in breve

È stato annunciato che anche chi possiede già una specializzazione sul sostegno deve sostenere le prove di accesso al TFA del XI ciclo. L'accesso diretto, previsto per altri percorsi di formazione, non si applica in questo caso. Chi ha già ottenuto una specializzazione non è esentato dall’effettuare le prove per conseguire un secondo titolo di sostegno in un diverso grado di istruzione.