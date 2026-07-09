Food&Beverage | Filippi Heineken Italia ‘i giovani non cercano modelli da seguire ma autenticità e valori’

Heineken Italia, attraverso il brand Filippi, ha affermato che i giovani di oggi non cercano modelli da imitare, ma autenticità e valori. L’azienda ha sottolineato di aver deciso di focalizzarsi sul consumatore, collaborando con l’Università Iulm per comprendere meglio le preferenze della nuova generazione. Questa strategia mira a rispondere alle aspettative dei giovani, che valorizzano sincerità e principi condivisi.

“Abbiamo deciso di mettere il consumatore al centro e grazie al supporto di Iulm abbiamo potuto ascoltare ciò che cerca la nuova generazione dei consumatori. Un aspetto fondamentale che è emerso dall’indagine, e che per noi ha veramente un valore altissimo, è il fatto che le giovani generazioni non cercano dei modelli da seguire, non sono alla ricerca spasmodica di andare a conformarsi, bensì vanno alla ricerca dell'autenticità, ricercano quelle situazioni in cui il contesto, le persone con cui sono e le marche stesse condividono i loro valori e loro necessità. Si tratta di un'affermazione del voler cercare di esprimere se stessi nella socialità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Food & Beverage: Filippi (Heineken Italia), le persone cercano momenti più genuini, semplici e

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