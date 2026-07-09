Fondi per telemedicina All’Ausl 190mila euro

La Giunta regionale ha approvato il riparto di fondi destinati all’innovazione digitale nel settore sanitario, assegnando circa 190mila euro all’Ausl imolese. Le risorse provengono dalla Missione 6 del Pnrr, dedicata alla telemedicina. Questi fondi sono destinati a sostenere progetti di telemedicina e innovazione tecnologica all’interno dell’azienda sanitaria. La distribuzione delle risorse si inserisce in un piano più ampio di investimenti nel settore sanitario regionale.

Nuove risorse in arrivo per l’Ausl sul fronte della telemedicina. La Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi previsti dalla Missione 6 del Pnrr dedicata all’ innovazione digitale della sanità, assegnando all’ Ausl imolese quasi 190mila euro. I finanziamenti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture informatiche e allo sviluppo delle integrazioni software necessarie per ampliare i servizi di telemedicina. L’obiettivo è rendere più efficace l’assistenza sul territorio, migliorando la presa in carico dei pazienti cronici e favorendo l’integrazione con la Piattaforma nazionale di telemedicina. L’investimento rientra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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