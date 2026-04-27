La Regione Liguria ha approvato un finanziamento di 190mila euro destinato all'ecocentro di Baghino, nel comune di Varese Ligure. L'intervento finanziato riguarda il ponte dell’ecocentro, con l’obiettivo di ripristinare la raccolta dei rifiuti ingombranti. La somma servirà a sostenere i lavori necessari per il ripristino e il funzionamento dell’impianto.

? Cosa sapere La Regione Liguria stanzia 190mila euro per il ponte dell'ecocentro di Baghino.. L'intervento a Varese Ligure serve a ripristinare la raccolta dei rifiuti ingombranti.. La Giunta della Regione Liguria ha approvato il 16 aprile un finanziamento di 190mila euro destinato alla messa in sicurezza del ponte che garantisce l’accesso all’isola ecologica di Baghino, situata a Varese Ligure. L’erogazione delle risorse mira a risolvere una criticità infrastrutturale che condiziona la gestione dei rifiuti nel territorio. Gian Carlo Lucchetti, rappresentante del gruppo Futuro per Varese, ha sottolineato come l’intervento sia fondamentale per ripristinare il normale servizio dedicato ai rifiuti ingombranti e per contenere i costi legati alla gestione operativa dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese Ligure: 190mila euro per sbloccare l’ecocentro di Baghino

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