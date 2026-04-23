Il Comune spende oltre 190mila euro in consulenze esterne

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le spese sostenute dal Comune per consulenze esterne, che superano i 190 mila euro. Questa situazione ha suscitato critiche riguardo alla politica di partecipazione adottata dall’amministrazione, accusata di favorire un sistema in cui molte decisioni vengono delegate esternamente, con costi che ricadono sui cittadini. La questione riguarda anche il modo in cui vengono gestiti i processi di coinvolgimento della comunità.

«Non siamo di fronte ad una vera politica della partecipazione, ma a un sistematico svuotamento dell'ente attraverso una gestione per delega che grava sulle tasche dei piacentini». Inizia così l'affondo del consigliere comunale della Lega, Luca Zandonella, in merito alla gestione dell’assessorato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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